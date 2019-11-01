Во Львове заминировали больницу и церковь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция обследует здания и устанавливает злоумышленника

Во Львове утром 1 ноября на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви святого Георгия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, на места отправились следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты. Сотрудники полиции проводят обследование помещений зданий и прилегающих территорий.

Также правоохранители принимают необходимые меры для установления лица, сообщившего о минировании.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве заминировали метро. Правоохранители проверяют станции "Театральная" и "Крещатик". На данный момент станции закрыты, также на вход и выход закрыты пересадки.

Кроме того, 28 октября во Львове и Херсоне сообщили о массовом минировании. Во Львове полиция проверяла информацию о минировании международного аэропорта и отеля. В Херсоне минировали аэропорт, отель и телебашню.

Добавим, что еще одно массовое минирование произошло 22 октября. Тогда информацию о минировании зданий получили правоохранители Львова, Харькова и Житомира. Тогда во Львове минировали вокзал и облгосадминистрацию.