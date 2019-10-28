Во Львове и Херсоне сообщили о массовом минировании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиции сообщили, что отель и международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого заминированы

Полиция проверяет информацию о массовом минировании во Львове и Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиции на электронную почту написали о том, что отель и международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого заминированы.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб, которые задействуются в таких случаях. После эвакуации граждан правоохранители обследуют помещения аэропорта и отеля, а также прилегающую к ним территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным местных СМИ, полиция проверяет информацию о заминировании в Херсоне отеля, аэропорта и телебашни.

Отметим, что полиции Одессы также сообщили о заминировании отеля и аэропорта. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

Ранее сообщалось, что 22 октября на телефонную линию и электронную почту полиций Львов, Харькова и Житомира поступили сообщения о заминировании важных объектов инфраструктуры. В частности, во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию; В Харькове - три университета и жилой дом; в Житомире - территорию возле облгосадминистрации. Впоследствии информация о заминировании не подтвердилась.