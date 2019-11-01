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У Львові замінували лікарню та церкву

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 10:33
У Львові замінували лікарню та церкву
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція обстежує будівлі та встановлює зловмисника

У Львові вранці 1 листопада на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про мінування обласної клінічної лікарні та церкви святого Георгія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, на місця вирушили слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські, вибухотехніки та інші спеціалісти. Співробітники поліції проводять обстеження приміщень будівель та прилеглих територій.

Також правоохоронці вживають небхідних заходів для встановлення особи, яка повідомила про мінування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві замінували метро. Правоохоронці перевіряють станції "Театральна" та "Хрещатик". На даний момент станції закриті, також на вхід та вихід зачинено пересадки.

Крім того, 28 жовтня у Львові та Херсоні повідомили про масове замінування. У Львові поліція перевіряла інформацію про мінування міжнародного аеропорту та готелю. У Херсоні мінували аеропорт, готель та телевежу.

Додамо, що ще одне масове мінування сталося 22 жовтня. Тоді інформацію про мінування будівель отримали правоохоронці Львова, Харкова і Житомира. Тоді у Львові мінували вокзал та облдержадміністрацію.

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