В Киеве заминировали метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станции метро "Театральная", "Крещатик" закрыты

В Киеве сообщили о заминировании метро, станции "Театральная", "Крещатик" закрыты, пересадки закрыты на вход и выход. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что центральные станции метро закрыты.

"Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Станция закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Киеврада подготовила новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам будет запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

Также сообщается, что неопрятному пассажиру могут отказать в проезде и не пустить его в метро. Уточняется, что под данное определение попадает человек частично обнаженный, в нижнем белье, без обуви или в грязной одежде.

Ранее сообщалось, что 22 октября на телефонную линию и электронную почту полиций Львов, Харькова и Житомира поступили сообщения о заминировании важных объектов инфраструктуры. Информация не подтвердилась.