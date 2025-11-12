У Львівській області перерахують рідкісних тварин із Червоної книги: про кого йдеться

У Львівській області проведуть облік зубрів, які занесені до Червоної книги України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської обласної державної (військової) адміністрації.
Українцям розповіли, що нещодавно у Львівській ОДА відбулася робоча зустріч за участі:
На ній, зокрема, обговорили питання щодо проведення обліку зубра європейського Лопатинської субпопуляції на Малому Поліссі. Йдеться про тварин, занесених до Червоної книги України.
"Облік зубра європейського - це важливий етап у збереженні одного з найцінніших видів нашої фауни", - розповів директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Володимир Корда.
Він зауважив також, що саме Львівська область має найбільшу популяцію зубра в Україні, що є результатом спільної роботи;
"Наше завдання - забезпечити належний моніторинг та умови, які дадуть можливість цим унікальним тваринам безпечно існувати та розмножуватися", - пояснив фахівець.
У Львівській ОДА нагадали, що зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - занесений до Червоної книги України з природоохоронним статусом виду "зниклий у природі".
Станом на 1 січня 2025 року на обліку у Львівській області перебувало 176 зубрів (що є найбільшою кількістю серед областей України), а саме:
Нагадаємо, минулого року величне стадо зубрів у дикій природі помітили у Вінницькій області (там ці тварини мешкають на 12 тисячах гектарів).
Тим часом навесні цього року у Марганці в Дніпропетровській області помітили рідкісного хижого звіра, який вважається зникаючим видом.
Крім того, у Львівській області вдалось сфотографувати рідкісну рись із Червоної книги.
