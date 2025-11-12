У Львівській області перерахують рідкісних тварин із Червоної книги: про кого йдеться

Про облік яких саме зубрів йдеться

Українцям розповіли, що нещодавно у Львівській ОДА відбулася робоча зустріч за участі:

керівників департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА;

представників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства;

представників Державної екологічної інспекції України у Львівській області.

На ній, зокрема, обговорили питання щодо проведення обліку зубра європейського Лопатинської субпопуляції на Малому Поліссі. Йдеться про тварин, занесених до Червоної книги України.

Навіщо потрібен облік зубрів в Україні

"Облік зубра європейського - це важливий етап у збереженні одного з найцінніших видів нашої фауни", - розповів директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Володимир Корда.

Він зауважив також, що саме Львівська область має найбільшу популяцію зубра в Україні, що є результатом спільної роботи;

лісівників;

екологів;

науковців.

"Наше завдання - забезпечити належний моніторинг та умови, які дадуть можливість цим унікальним тваринам безпечно існувати та розмножуватися", - пояснив фахівець.

Зубри в Україні в холодну пору року (фото: loda.gov.ua)

Скільки зубрів нарахували у Львівській області раніше

У Львівській ОДА нагадали, що зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - занесений до Червоної книги України з природоохоронним статусом виду "зниклий у природі".

Станом на 1 січня 2025 року на обліку у Львівській області перебувало 176 зубрів (що є найбільшою кількістю серед областей України), а саме: