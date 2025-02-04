На межі вимирання. 16 тварин, які вже скоро можуть зникнути назавжди

Зміна клімату та втрата середовищ існування мають руйнівний вплив на дику природу в усьому світі, підштовхуючи деякі види, в буквальному сенсі, до межі вимирання. З 1963 року Міжнародний союз охорони природи (МСОП) складає Червоний список видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Про те, які тварини опинилися на межі вимирання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Love Exploring .

Гігантська панда

Гігантська панда (фото: wikipedia.org, User J. Patrick Fischer)

Гігантські або ж великі панди вважаються історією успіху в охороні природи. Дослідження, проведене Китайською урядовою адміністрацією лісового господарства в 1985-1988 роках, показало, що в дикій природі налічувалося лише 1 114 панд, і для порятунку цієї улюбленої ікони було вжито цілеспрямованих природоохоронних заходів.

Сьогодні їхня кількість зросла до 1 864, але ризики залишаються. Зростання рівня бідності в провінціях Міншань і Ляншань призвело до вторгнення людини в ареал проживання панд.

Крім цього, потепління, ймовірно, призведе до того, що улюблена рослинність панд повільно зміститься вгору по схилу, витіснивши їх із заповідників, що охороняються.

Африканський слон саванний

Африканський слон (фото: wikipedia.org, User Thomas Breuer)

Африканським саванним слонам потрібен простір для пересування, а оскільки міста і села розширюються, конфлікти між людьми і слонами зростають.

Ситуацію загострює і зміна клімату: довші і частіші посухи змушують слонів їсти і витоптувати посіви, здійснювати набіги на продовольчі магазини і завдавати шкоди сільській інфраструктурі, в тому числі дорогоцінним джерелам води.

Додайте до цього неконтрольоване браконьєрство для задоволення, здавалося б, ненаситного апетиту до слонової кістки, і майбутнє цієї тварини, яка вже перебуває під загрозою зникнення, виглядає нерадісним.

Африканський дикий собака

Африканський дикий собака (wikipedia.org, User Michael Gäbler)

Африканські дикі собаки, також відомі як строкаті вовки через їхні характерні позначки, є одними з видів собачих під найбільшою загрозою зникнення у світі.

Природним хижаком для цих тварин є леви, особливо коли вони вступають у суперечки за здобич. Але саме люди становлять найбільшу загрозу їхньому виживанню.

За підрахунками, в дикій природі залишилося 6 600 диких собак, але їхня кількість зменшується.

Червона панда

Червона панда (фото: wikipedia.org, User Mathias Appel)

Північно-східний індійський штат Сіккім має конфліктні стосунки зі своєю культовою твариною - нестерпно милою червоною пандою.

Щозими тут проходить барвистий фестиваль червоних панд з музикою, парадами та всілякими святкуваннями. Але навесні держава починає вирубувати ліси - домівку панд.

Зміна клімату також має вплив: температура в Сіккімі зростає, що змушує червоних панд перебиратися в незахищені райони, щоб пристосуватися до мінливих умов. А, лісові пожежі, ще одна смертельна загроза для популяції, що зменшується, стають все частішими.

Чорноногий тхір

Чорноногий тхір (фото: wikipedia.org)

Чорноногий тхір - один з ссавців Північної Америки в зоні найбільшого ризику, і колись вважалося, що він вимер.

Але потім у 1981 році у Вайомінгу було знайдено групу цих звірків, і ці милі, допитливі створіння були повернуті, в буквальному сенсі, з краю прірви.

Сьогодні понад 300 чорноногих тхорів живуть у дикій природі, хоча втрата середовища існування та хвороби залишаються загрозою. Біологи кажуть, що не заспокояться, доки їхня кількість не досягне 3 000 дорослих тхорів.

Гірська горила

Гірська горила (фото: wikipedia.org)

Коли Девід Аттенборо у 1979 році відвідав пишні вулканічні гори, що розкинулися на території Демократичної Республіки Конго, Руанди та Уганди, там залишилося лише 600 гірських горил, і вони були занесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Завдяки Міжнародній програмі збереження горил ця кількість зросла до понад 1 000 особин, які мешкають у регіоні Вірунга в цих трьох країнах і в непрохідному національному парку Бвінді в Уганді.

Золота мантелла

Золота мантелла (фото: wikipedia.org, User Franco Andreone)

Яскраво забарвлена і надзвичайно крихітна золота жаба мантелла мешкає в тропічних лісах центрально-східного Мадагаскару.

І хоча вона занесена до Червоного списку МСОП лише як вид, що перебуває під загрозою зникнення, її чисельність падає з тривожною швидкістю.

Самки золотистої мантели відкладають яйця на лісову підстилку, розраховуючи, що пуголовки, які з'являться, будуть занесені в болота, тимчасові водойми та затоплені ліси, що робить цей вид особливо вразливим до сільського господарства та лісозаготівель.

Східна рівнинна горила

Східна рівнинна горила (фото: wikipedia.org, User Joe McKenna)

Зі своїм кремезним тілом, великими руками і короткою мордою східна рівнинна горила виглядає трохи загрозливою. Але цей лагідний велетень, найбільший з підвидів горил, пасеться переважно на фруктах та інших трав'янистих рослинах у районі Демократичної Республіки Конго.

Зараз ареал цього виду становить 13% від його історичного розміру, його чисельність впала на 50% з середини 1990-х років, а браконьєрство стало своєрідною епідемією.

Черепаха Бісса

Черепаха Бісса (фото: wikipedia.org, User Hoffryan)

За оцінками, 20 000-23 000 черепах цього виду блукають світовим океаном, тож спершу важко повірити в те, що вони є видом, який перебуває під загрозою зникнення.

Але якщо врахувати темпи скорочення їхньої чисельності та постійну деградацію середовища існування, їхнє становище стає особливо безрадісним. За останні 30 років кількість яструбиних черепах впала щонайменше на 80%.

Чорний носоріг



Чорний носоріг (фото: wikipedia.org)

У певному сенсі історію чорного носорого можна вважати історією успіху в охороні природи. Європейські мисливські сафарі в Африці протягом 20-го століття призвели до різкого скорочення популяції чорних носорогів, а масштабне браконьєрство між 1960 і 1995 роками поставило вид на межу вимирання, знищивши 98% популяції, що залишилася.

З того часу, завдяки зусиллям природоохоронних органів, чисельність популяції зросла приблизно вдвічі - з 2 500 до 5 630 особин. Але вони все ще є об'єктом браконьєрства - і занесені до списку МСОП як такі, що перебувають під загрозою зникнення.

Борнейський орангутанг



Борнейський орангутанг (фото: wikipedia.org)

Найбільша загроза для одного з наших найближчих родичів - це катастрофічна втрата середовища існування. За оцінками, з 1994 року на Борнео було вирубано 300 мільйонів дерев в лісах, які орангутанги називають своїм домом.

Зі зникненням тропічних лісів зростає і ризик пожеж. У 1997-98 роках лісові пожежі на Калімантані, індонезійській частині Борнео, вбили до 8 000 орангутангів.

Африканський лісовий слон



Африканський лісовий слон (фото: wikipedia.org)

Становище слонів по всій Африці є жахливим через зміну клімату, втрату середовища існування та конфлікт між фермерами та цими тваринами. Але для лісових слонів Західної та Центральної Африки ці проблеми стоять ще гостріше: ареал їхнього проживання скоротився з 7,7 млн. кв. км у 1979 році до трохи більше 2,5 млн. кв. км у 2007 році.

Оскільки ці сумнозвісні сором'язливі істоти відступають вглиб тих небагатьох лісових масивів, що залишилися, їхня точна чисельність залишається загадкою.

Річкова горила



Річкова горила (фото: wikipedia.org)

Річкова горила, яка мешкає біля початку річки Крос-Ривер - це підвид західної рівнинної горили, що перебуває під загрозою зникнення і мешкає лише на невеликій ділянці рівнинних гірських лісів на кордоні між Камеруном і Нігерією.

Вважалося, що вони були знищені в1960-х роках, але у 80-х роках невелика група була знайдена на берегах річки Крос-Рівер. Втім, сьогодні залишилося менше 300 особин.

Оскільки територія, на якій вони живуть, не охороняється, втрата середовища існування є реальною загрозою, так само як і браконьєрство заради м'яса диких тварин. Існує також ризик інбридингу через надзвичайно малу чисельність популяції.

Тапанульский орангутанг



Тапанульский орангутанг (фото: wikipedia.org)

Тапанульский орангутанг був занесений до Червоної книги як окремий вид орангутангів лише у 2017 році, але вже має сумнівну честь бути найбільш зникаючим видом людиноподібних мавп у світі.

У дикій природі залишилося менше 800 цих приматів, що живуть на деревах, захованих у лісі Батанг Тору на півночі Суматри - території, де лише з 1985 по 2007 рік було втрачено 40% лісів.

Суматранський тигр



Суматранський тигр (фото: wikipedia.org)

Суматранського тигра можна зустріти лише на острові Суматра, в ділянках джунглів і лісу, які перебувають під постійною загрозою через вирубку лісів і розширення людських поселень. А їхня темна густа шерсть з чорними смугами, розташованими ближче один до одного, є дуже популярною серед браконьєрів.

За деякими оцінками, в дикій природі залишилося менше 250 особин, що викликає побоювання, що тигр острова Зонда може стати першим вимираючим видом великих котів у 21 столітті.

Гігантська саламандра



Гігантська саламандра (фото: wikipedia.org)

Гігантські саламандри - найбільші амфібії у світі, а також ті, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення.

Виростаючи майже до 1,82 м завдовжки і вагою близько 63,5 кг, вони є корінними мешканцями горбистих районів центрального і південного Китаю, де їх також вважають делікатесом.

Через це дика популяція знаходиться під загрозою зникнення і стрімко скорочується. Середовище існування саламандр також під загрозою, оскільки річки дедалі більше забруднюються промисловими відходами.