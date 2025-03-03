В Марганце побачили рідкісного звіря, який занесений у Червону книгу

У Марганці на Дніпропетровщині помітили рідкісного звіра - лисицю-корсака, яка занесена до Червоної книги України. Цей хижак вважається зникаючим видом, і його поява в регіоні викликала здивування серед біологів.

Як виглядає ця лисиця і чому її поява так здивувала науковців, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у товаристві "Типовий Марганець" у Facebook.

В околицях Марганця, що на Дніпропетровщині, жителі помітили незвичайну лисицю з піщано-рудою шерстю. Виявилося, що це корсак - рідкісний вид, який зазвичай зустрічається в степових районах Казахстану, Монголії та Китаю. Його поява в Україні - велика рідкість, адже популяція тут значно скоротилася.

Хто така лисиця-корсак?

Корсак (Vulpes corsac) або степова лисиця - це вид лисиць, який пристосований до життя в посушливих степах та напівпустелях. На відміну від звичайної лисиці, він менший за розмірами, має довші лапи та коротшу шерсть, яка допомагає йому витримувати спеку.

Розміри: довжина тіла - до 60 см, вага - 2-3 кг

Харчування: полює на гризунів, птахів, комах. Може голодувати до 2 тижнів. Потреба у воді незначна.

Особливості: добре лазить по скелях, але не риє власні нори - використовує житла інших тварин (бабаків, борсуків, інших лисиць), має світле піщано-вохристе забарвлення хутра.

Корсаки соціальні тварини та попри свій невеликий розмір, вони можуть бути такими ж швидкими, як і вовки, але швидше втомлюються. А ще корсаки вміють видавати різноманітні звуки - зазвичай високого діапазону, але при обороні його значно знижують.

Взимку корсаки часто емігрують від своїх схованок, оскільки їжі стає дуже мало. Часом лисиці можуть забігти у населенні пункти в пошуках харчування.

До людей корсаки не дуже боязкі й часто підпускають їх до себе. Якщо відчувають небезпеку - швидко ховаються, а якщо нема де сховатися - прикидаються мертвими.

Ще ці лисиці моногамні - пара зберігається на все життя, але якщо одна з лисиць гине, то інша знаходить нового партнера. За самицю можуть тривати серйозні бої. Шлюбний період у січні-лютому, а за 52 дні (у березні-квітні) з'являються лисенята (від 2 до 6). В Марганецькому районі побачили рідкісну лисицю-корсака (фото: facebook.com TypicalMarganets)

Чому корсак у Червоній книзі України?

Корсаки є рідкісними представниками дикої природи у нашій місцевості й вони жили на території України ще в XIX столітті, проте через полювання та зміну клімату їхня чисельність різко скоротилася. Основні причини зникнення:

Полювання та браконьєрство - хутро корсака цінувалося у минулому

Знищення природного середовища - розорювання степів, розбудова міст

Військові дії

Суворі зими - без їжі корсаки можуть не вижити, оскільки не накопичують жир

Популяція значно скорочується саме після важких довгих зим - часом в 10 разів, а часом й у 100 разів.

Від початку війни точні дані про кількість цих лисиць невідомі. За останнім переписом - існувала популяція корсаків в Луганській області й налічувала близько 20 осіб.

У 2009 році цей вид лисиць був занесений до Червоної книги України, що вказує на необхідність охорони та збереження цього рідкісного виду.

Варто також додати, що в Україні цей вид зустрічається тільки у двох областях - в Луганській та Дніпропетровській. Але в околицях Марганця корсаків вже давно не бачили.

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