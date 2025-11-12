Во Львовской области пересчитают редких животных из Красной книги: о ком речь

Во Львовской области проведут учет зубров, которые занесены в Красную книгу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной (военной) администрации.
Украинцам рассказали, что недавно во Львовской ОГА состоялась рабочая встреча с участием:
На ней, в частности, обсудили вопрос о проведении учета зубра европейского Лопатинской субпопуляции на Малом Полесье. Речь идет о животных, занесенных в Красную книгу Украины.
"Учет зубра европейского - это важный этап в сохранении одного из самых ценных видов нашей фауны", - рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА Владимир Корда.
Он отметил также, что именно Львовская область имеет наибольшую популяцию зубра в Украине, что является результатом совместной работы:
"Наша задача - обеспечить надлежащий мониторинг и условия, которые позволят этим уникальным животным безопасно существовать и размножаться", - объяснил специалист.
Во Львовской ОГА напомнили, что зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - занесен в Красную книгу Украины с природоохранным статусом вида "исчезнувший в природе".
По состоянию на 1 января 2025 года на учете во Львовской области находилось 176 зубров (что является наибольшим количеством среди областей Украины), а именно:
Напомним, в прошлом году величественное стадо зубров в дикой природе заметили в Винницкой области (там эти животные обитают на 12 тысячах гектаров).
Между тем весной этого года в Марганце в Днепропетровской области заметили редкого хищного зверя, который считается исчезающим видом.
Кроме того, во Львовской области удалось сфотографировать редкую рысь из Красной книги.
Читайте также про 16 видов животных, которые находятся на грани вымирания и скоро могут исчезнуть полностью.