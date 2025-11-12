Во Львовской области пересчитают редких животных из Красной книги: о ком речь

Об учете каких именно зубров идет речь

Украинцам рассказали, что недавно во Львовской ОГА состоялась рабочая встреча с участием:

руководителей департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА;

представителей Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства;

представителей Государственной экологической инспекции Украины во Львовской области.

На ней, в частности, обсудили вопрос о проведении учета зубра европейского Лопатинской субпопуляции на Малом Полесье. Речь идет о животных, занесенных в Красную книгу Украины.

Для чего нужен учет зубров в Украине

"Учет зубра европейского - это важный этап в сохранении одного из самых ценных видов нашей фауны", - рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА Владимир Корда.

Он отметил также, что именно Львовская область имеет наибольшую популяцию зубра в Украине, что является результатом совместной работы:

лесоводов;

экологов;

ученых.

"Наша задача - обеспечить надлежащий мониторинг и условия, которые позволят этим уникальным животным безопасно существовать и размножаться", - объяснил специалист.

Зубры в Украине в холодное время года (фото: loda.gov.ua)

Сколько зубров насчитали во Львовской области ранее

Во Львовской ОГА напомнили, что зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - занесен в Красную книгу Украины с природоохранным статусом вида "исчезнувший в природе".

По состоянию на 1 января 2025 года на учете во Львовской области находилось 176 зубров (что является наибольшим количеством среди областей Украины), а именно: