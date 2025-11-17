На Львівщині впроваджують відстріл диких тварин: у чому причина
На Львівщині запроваджують додаткові заходи з регулювання чисельності диких тварин, насамперед лисиць, вовків та дикого кабана. Причина - стрімке зростання популяцій та ризики епізоотій, зокрема сказу й африканської чуми свиней.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА у Facebook.
Хижаків стало втричі більше
За даними фахівців, упродовж останніх років кількість окремих мисливських видів на Львівщині різко зросла.
Зокрема, щільність популяції лисиці нині становить близько 3 особин на 1000 га - при оптимальних 0,5-1 особини. Такий дисбаланс створює небезпеку для епізоотичного благополуччя та потребує невідкладних дій.
Також занепокоєння викликає зростання чисельності дикого кабана, що підвищує ризик поширення африканської чуми свиней у регіоні.
Полювання заборонене, але є винятки
Через воєнний стан на території області діє повна заборона на полювання - відповідно до Указу Президента, законів про воєнний стан та мисливське господарство.
Втім, є один виняток: організовані заходи з регулювання чисельності окремих хижаків - лисиць, вовків, шакалів та єнотовидних собак.
Такі заходи проводяться лише у визначеному законом порядку, за спеціальними дозволами. Рішення про контрольований відстріл хижаків ухвалили у Державній протиепізоотичній комісії при Львівській ОВА.
Що саме ухвалили
Комісія вирішила посилити регулювання диких тварин та передбачила такі кроки:
- організований відстріл хижаків (лисиць, вовків, шакалів, єнотовидних собак) на відстані не менше ніж 200 метрів від населених пунктів;
- проведення регуляції чисельності за спеціальними дозволами, виданими відповідно до закону;
- доведення популяцій до оптимальної щільності - 0,5-1 голова на 1000 га.
"Це не про полювання, а про безпеку"
Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко наголосила, що ухвалені заходи - вимушені, але необхідні.
"Регулювання чисельності окремих видів тварин - це не про полювання, а про безпеку людей і тваринництва. Наше завдання - запобігти епізоотичним загрозам, зокрема сказу та африканської чуми свиней", - зазначила вона.
Що просять від користувачів угідь
Львівська ОВА закликала користувачів мисливських угідь неухильно дотримуватися всіх вимог, а також відповідально ставитися до організованих заходів із регулювання чисельності диких тварин.
Раніше ми писали про те, що на Сумщині у червні 2025 року різко зросла кількість підтверджених випадків сказу серед тварин - вже зафіксували 10 інцидентів, що дорівнює річному показнику минулого року. Серед випадків - укуси собак і кота, у яких діагностували сказ.
Читайте також про те, що в Україні під час війни кількість лисиць зросла втричі.