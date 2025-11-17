ua en ru
На Львівщині впроваджують відстріл диких тварин: у чому причина

Львів, Понеділок 17 листопада 2025 11:03
UA EN RU
На Львівщині впроваджують відстріл диких тварин: у чому причина На Львівщині зросла кількість диких тварин (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

На Львівщині запроваджують додаткові заходи з регулювання чисельності диких тварин, насамперед лисиць, вовків та дикого кабана. Причина - стрімке зростання популяцій та ризики епізоотій, зокрема сказу й африканської чуми свиней.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА у Facebook.

Хижаків стало втричі більше

За даними фахівців, упродовж останніх років кількість окремих мисливських видів на Львівщині різко зросла.

Зокрема, щільність популяції лисиці нині становить близько 3 особин на 1000 га - при оптимальних 0,5-1 особини. Такий дисбаланс створює небезпеку для епізоотичного благополуччя та потребує невідкладних дій.

Також занепокоєння викликає зростання чисельності дикого кабана, що підвищує ризик поширення африканської чуми свиней у регіоні.

Полювання заборонене, але є винятки

Через воєнний стан на території області діє повна заборона на полювання - відповідно до Указу Президента, законів про воєнний стан та мисливське господарство.

Втім, є один виняток: організовані заходи з регулювання чисельності окремих хижаків - лисиць, вовків, шакалів та єнотовидних собак.

Такі заходи проводяться лише у визначеному законом порядку, за спеціальними дозволами. Рішення про контрольований відстріл хижаків ухвалили у Державній протиепізоотичній комісії при Львівській ОВА.

Що саме ухвалили

Комісія вирішила посилити регулювання диких тварин та передбачила такі кроки:

  • організований відстріл хижаків (лисиць, вовків, шакалів, єнотовидних собак) на відстані не менше ніж 200 метрів від населених пунктів;
  • проведення регуляції чисельності за спеціальними дозволами, виданими відповідно до закону;
  • доведення популяцій до оптимальної щільності - 0,5-1 голова на 1000 га.

"Це не про полювання, а про безпеку"

Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко наголосила, що ухвалені заходи - вимушені, але необхідні.

"Регулювання чисельності окремих видів тварин - це не про полювання, а про безпеку людей і тваринництва. Наше завдання - запобігти епізоотичним загрозам, зокрема сказу та африканської чуми свиней", - зазначила вона.

Що просять від користувачів угідь

Львівська ОВА закликала користувачів мисливських угідь неухильно дотримуватися всіх вимог, а також відповідально ставитися до організованих заходів із регулювання чисельності диких тварин.

Раніше ми писали про те, що на Сумщині у червні 2025 року різко зросла кількість підтверджених випадків сказу серед тварин - вже зафіксували 10 інцидентів, що дорівнює річному показнику минулого року. Серед випадків - укуси собак і кота, у яких діагностували сказ.

Читайте також про те, що в Україні під час війни кількість лисиць зросла втричі.

