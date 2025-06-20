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Сказ атакує Сумщину: за пів року вже стільки випадків, як за весь 2024-й

П'ятниця 20 червня 2025 11:59
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Сказ атакує Сумщину: за пів року вже стільки випадків, як за весь 2024-й Фото: У Сумській області виросла кількість підтверджених випадків сказу серед тварин (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На Сумщині різко зросла кількість підтверджених випадків сказу серед тварин. Станом на червень 2025 року в регіоні вже зафіксовано 10 інцидентів - це стільки ж, скільки було за весь минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Що відомо про останні випадки

6 червня у селі Попівка Конотопського району бродячий собака напав на двох місцевих жителів. Тварину ліквідували, і 19 червня лабораторно підтвердили сказ. Постраждалим надається антирабічне лікування.

16 червня у Білопіллі безпритульний собака вкусив чоловіка, який одразу звернувся до міської лікарні. Наступного дня діагноз "сказ" у тварини підтвердила лабораторія.

12 червня у селі Мазівка Конотопського району агресивний домашній кіт напав на власницю та вкусив її за ногу. Постраждала отримала медичну допомогу, а 18 червня у тварини підтвердили сказ. За даними ветеринарів, кіт міг заразитися від лисиці, що блукала селом.

Чому це небезпечно

Сказ - смертельне вірусне захворювання, яке передається людині через укус або слину хворої тварини. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, хвороба майже завжди завершується летально. Єдиний ефективний захист - профілактика та вакцинація.

Медики наголошують:

  • уникайте контактів з дикими або безпритульними тваринами, особливо якщо вони поводяться агресивно, надмірно ласкаво чи з’явилася слинотеча;
  • вакцинуйте своїх собак і котів - це обов’язковий крок для запобігання інфекції;
  • при будь-яких укусах або ослиненні тваринами негайно звертайтеся до лікаря - своєчасна антирабічна допомога може врятувати життя;
  • за появи дивної поведінки у домашніх тварин одразу консультуйтеся з ветеринаром.

Раніше РБК-Україна писало, що через війну в Україні зросли ризики поширення сказу - через брак вакцинації тварин, збільшення кількості безпритульних собак і котів, а також міграцію диких звірів. Експерти пояснюють, як саме передається вірус, чому він смертельний без лікування, як розпізнати ознаки хвороби в тварин і що робити у разі укусу. Лікарі наголошують: вакцинація - єдиний захист як для тварин, так і для людей.

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Сумська область Тварини
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