Во Львовской области внедряют отстрел диких животных: в чем причина

Львов, Понедельник 17 ноября 2025 11:03
UA EN RU
Во Львовской области внедряют отстрел диких животных: в чем причина Во Львовской области возросло количество диких животных (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Во Львовской области вводят дополнительные меры по регулированию численности диких животных, прежде всего лисиц, волков и дикого кабана. Причина - стремительный рост популяций и риски эпизоотий, в частности бешенства и африканской чумы свиней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА в Facebook.

Хищников стало втрое больше

По данным специалистов, в последние годы количество отдельных охотничьих видов во Львовской области резко возросло.

В частности, плотность популяции лисы сейчас составляет около 3 особей на 1000 га - при оптимальных 0,5-1 особи. Такой дисбаланс создает опасность для эпизоотического благополучия и требует неотложных действий.

Также беспокойство вызывает рост численности дикого кабана, что повышает риск распространения африканской чумы свиней в регионе.

Охота запрещена, но есть исключения

Из-за военного положения на территории области действует полный запрет на охоту - в соответствии с Указом Президента, законами о военном положении и охотничьем хозяйстве.

Однако есть одно исключение: организованные мероприятия по регулированию численности отдельных хищников - лисиц, волков, шакалов и енотовидных собак.

Такие мероприятия проводятся только в определенном законом порядке, по специальным разрешениям. Решение о контролируемом отстреле хищников было принято в Государственной противоэпизоотической комиссии при Львовской ОВА.

Что именно приняли

Комиссия решила усилить регулирование диких животных и предусмотрела следующие шаги:

  • организованный отстрел хищников (лисиц, волков, шакалов, енотовидных собак) на расстоянии не менее 200 метров от населенных пунктов;
  • проведение регуляции численности по специальным разрешениям, выданным в соответствии с законом;
  • доведение популяций до оптимальной плотности - 0,5-1 голова на 1000 га.

"Это не об охоте, а о безопасности"

Директор департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмила Гончаренко отметила, что принятые меры - вынужденные, но необходимые.

"Регулирование численности отдельных видов животных - это не об охоте, а о безопасности людей и животноводства. Наша задача - предотвратить эпизоотические угрозы, в частности бешенства и африканской чумы свиней", - отметила она.

Что просят от пользователей угодий

Львовская ОВА призвала пользователей охотничьих угодий неукоснительно соблюдать все требования, а также ответственно относиться к организованным мероприятиям по регулированию численности диких животных.

Ранее мы писали о том, что в Сумской области в июне 2025 года резко возросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных - уже зафиксировали 10 инцидентов, что равно годовому показателю прошлого года. Среди случаев - укусы собак и кота, у которых диагностировали бешенство.

Читайте также о том, что в Украине во время войны количество лисиц выросло втрое.

Новости
