ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Число лисиць в Україні зросло в 5 разів: чим це небезпечно і як впливає на поширення сказу

Неділя 10 серпня 2025 10:07
UA EN RU
Число лисиць в Україні зросло в 5 разів: чим це небезпечно і як впливає на поширення сказу Фото: Лисиці часто є носіями сказу (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

Через заборону полювання в Україні значно збільшилася чисельність лося, зубра, козуль, а також м’ясоїдних хижаків - лисиць, шакалів і вовків. Це призвело до спалахів епізоотій, зокрема сказу, який є смертельно небезпечною хворобою без лікування.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь.

За даними Смаголя, чисельність лисиць зросла майже у п’ять разів: з близько 50 тисяч у 2021 році до майже 250 тисяч у 2025 році на мисливських угіддях без урахування окупованих територій. Паралельно зросла й популяція шакалів та вовків.

Число лисиць в Україні зросло в 5 разів: чим це небезпечно і як впливає на поширення сказу

Поширення сказу

Сказ поширюється практично в усіх областях країни, зафіксовані випадки зараження людей. Лисиці є природним резервуаром цієї хвороби, що загрожує не лише дикій природі, а й домашнім тваринам.

За словами Смаголя, метод вакцинування лисиць у дикій природі, який раніше застосовувався - розкидання спеціальних "котлеток" із сироваткою - зараз неефективний через стрімке зростання популяції лисиць. Єдиний спосіб стримати поширення сказу - регулювання чисельності хижаків.

Число лисиць в Україні зросло в 5 разів: чим це небезпечно і як впливає на поширення сказу

Вчений також звернув увагу, що через ситуацію зі сказом Україна ризикує отримати додаткові перешкоди на шляху до Євросоюзу. У 2024 році європейська асоціація полювання FАСЕ направила офіційного листа до Кабміну з вимогою вжити заходів щодо контролю хвороби.

Число лисиць в Україні зросло в 5 разів: чим це небезпечно і як впливає на поширення сказу

Які хвороби переносять тварини

Окрім сказу, зростання популяції дикого кабана спричинило повторний спалах африканської чуми свиней, зафіксований у низці областей.

Смаголь наголошує, що у разі зустрічі з дикими лисицями варто уникати контакту, адже агресивна поведінка тварини може свідчити про захворювання на сказ.

Нагадаємо, на Сумщині у червні 2025 року різко зросла кількість підтверджених випадків сказу серед тварин - вже зафіксували 10 інцидентів, що дорівнює річному показнику минулого року. Серед випадків - укуси собак і кота, у яких діагностували сказ.

Зазначимо, сказ - це смертельне вірусне захворювання, яке передається через укуси чи слину інфікованих тварин. Вилікувати хворобу після появи симптомів неможливо, тому важлива своєчасна профілактика - миття ран, звернення до лікаря і вакцинація. РБК-Україна розповідало про ознаки сказу у тварин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тварини Хвороби
Новини
З'явилися оновлені карти боїв від Генштабу: де найбільше атак ворога
З'явилися оновлені карти боїв від Генштабу: де найбільше атак ворога
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН