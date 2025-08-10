Число лисиць в Україні зросло в 5 разів: чим це небезпечно і як впливає на поширення сказу
Через заборону полювання в Україні значно збільшилася чисельність лося, зубра, козуль, а також м’ясоїдних хижаків - лисиць, шакалів і вовків. Це призвело до спалахів епізоотій, зокрема сказу, який є смертельно небезпечною хворобою без лікування.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь.
За даними Смаголя, чисельність лисиць зросла майже у п’ять разів: з близько 50 тисяч у 2021 році до майже 250 тисяч у 2025 році на мисливських угіддях без урахування окупованих територій. Паралельно зросла й популяція шакалів та вовків.
Поширення сказу
Сказ поширюється практично в усіх областях країни, зафіксовані випадки зараження людей. Лисиці є природним резервуаром цієї хвороби, що загрожує не лише дикій природі, а й домашнім тваринам.
За словами Смаголя, метод вакцинування лисиць у дикій природі, який раніше застосовувався - розкидання спеціальних "котлеток" із сироваткою - зараз неефективний через стрімке зростання популяції лисиць. Єдиний спосіб стримати поширення сказу - регулювання чисельності хижаків.
Вчений також звернув увагу, що через ситуацію зі сказом Україна ризикує отримати додаткові перешкоди на шляху до Євросоюзу. У 2024 році європейська асоціація полювання FАСЕ направила офіційного листа до Кабміну з вимогою вжити заходів щодо контролю хвороби.
Які хвороби переносять тварини
Окрім сказу, зростання популяції дикого кабана спричинило повторний спалах африканської чуми свиней, зафіксований у низці областей.
Смаголь наголошує, що у разі зустрічі з дикими лисицями варто уникати контакту, адже агресивна поведінка тварини може свідчити про захворювання на сказ.
Нагадаємо, на Сумщині у червні 2025 року різко зросла кількість підтверджених випадків сказу серед тварин - вже зафіксували 10 інцидентів, що дорівнює річному показнику минулого року. Серед випадків - укуси собак і кота, у яких діагностували сказ.
Зазначимо, сказ - це смертельне вірусне захворювання, яке передається через укуси чи слину інфікованих тварин. Вилікувати хворобу після появи симптомів неможливо, тому важлива своєчасна профілактика - миття ран, звернення до лікаря і вакцинація. РБК-Україна розповідало про ознаки сказу у тварин.
