РФ "Геранями" вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них - діти

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.

Близько опівночі під удар потрапили Слобідський та Основ’янський райони міста. Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, приміщення цивільних підприємств, гаражі, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, тролейбуси та десятки автомобілів.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/police_kh_region)

За медичною допомогою звернулися 36 містян. Серед них - діти віком 9 і 13 років, у яких лікарі діагностували гостру стресову реакцію.

На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники та медики. Розгорнуто оперативний штаб слідчого управління Нацполіції у Харківській області, де громадяни можуть повідомляти про пошкодження чи знищення майна.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.