ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ "Геранями" вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них - діти

Україна, Середа 19 листопада 2025 07:21
UA EN RU
РФ "Геранями" вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них - діти Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталія Кава

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.

Близько опівночі під удар потрапили Слобідський та Основ’янський райони міста. Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, приміщення цивільних підприємств, гаражі, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, тролейбуси та десятки автомобілів.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/police_kh_region)

За медичною допомогою звернулися 36 містян. Серед них - діти віком 9 і 13 років, у яких лікарі діагностували гостру стресову реакцію.

На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники та медики. Розгорнуто оперативний штаб слідчого управління Нацполіції у Харківській області, де громадяни можуть повідомляти про пошкодження чи знищення майна.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Харкова в ніч на 19 листопада

У ніч на 19 листопада Росія завдала по Харкову масованого удару ударними дронами. Спочатку в місті було чутно серію вибухів, а згодом підтвердилося, що кількість постраждалих перевищила 30 осіб, серед них - діти.

Рятувальники евакуйовували людей із небезпечних районів та зруйнованих будинків, постраждалим на місці надавали першу медичну допомогу, частину з них госпіталізували.

Відомо також, що щонайменше 10 автомобілів знищено або серйозно пошкоджено, деякі повністю згоріли. Місцева влада повідомила про суттєві руйнування будівлі супермаркету "Сільпо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів Харків Війна в Україні
Новини
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського