UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Луцьку чоловік обстріляв військових ТЦК: подробиці

Фото: у Луцьку чоловік обстріляв військових ТЦК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Луцьку вчора вдень, 24 лютого, невідомий кілька разів вистрелив з пістолета у бік військовослужбовців ТЦК, нападника затримали.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинського обласного ТЦК та СП.

Читайте також: Зухвалий напад на ТЦК: у Рівному невідомі "відбили" чоловіків після ВЛК

"24 лютого 2026 року у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент – громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав, наразі тривають слідчі дії.

"Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України", - додали у ТЦК.

Напади на військовослужбовців ТЦК

Останнім часом суттєво збільшилась кількість випадків нападів на військовослужбовців та працівників ТЦК.

Так, 18 лютого у приміщенні ТЦК та СП в Коломиї Івано-Франківської області стався вибух. Подію кваліфіковано як терористичний акт, встановлюються всі деталі інциденту.

Також раніше у Рівному невідомі напали на групу оповіщення обласного ТЦК, намагаючись допомогти військовозобов’язаним уникнути перевірки.

Окрім того, у Львові жінка відкрила вогонь по мікроавтобусу, в якому перебували представники ТЦК та правоохоронці.

Також у Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКЛуцькВторгнення Росії до України