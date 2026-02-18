ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У ТЦК Коломиї стався теракт: все, що відомо на цей час (фото)

Україна, Середа 18 лютого 2026 11:31
UA EN RU
У ТЦК Коломиї стався теракт: все, що відомо на цей час (фото) Ілюстративне фото: у ТЦК Коломиї стався вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Вибух стався у приміщенні ТЦК та СП в Коломиї Івано-Франківської області вночі 18 лютого. Подію кваліфіковано як терористичний акт, встановлюються всі деталі інциденту.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у прес-службі СБУ в Івано-Франківській області.

Що передувало

Сьогодні вранці у мережі з'явилась інформація про вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Коломиї, що в Івао-Франківській області.

Місцеві мешканці у соцмережах почали писати про те, що вночі було чути гучний вибух у приміщенні ТЦК. Там повилітали вікна, ба більше, вибухова хвиля, нібито була такох сили, що пошкоджень зазнали не лише вікна самого центру, а й деякі конструкції внутрішніх кабінетів.

Що кажуть в СБУ

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 01:15. Унаслідок інциденту постраждалих немає, однак будівля зазнала пошкоджень.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі співробітники Служби безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вибуху.

Деталі від прокуратури

У прокуратурі Івано-Франківської області також підтвердили, що в приміщенні ТЦК в Коломиї стався вибух. За їх даними, внаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. Постраждалих немає.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ - терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Фото: у ТЦК Коломиї (facebook.com)

Інші напади на ТЦК

Нагадаємо, раніше у Рівному невідомі напали на групу оповіщення обласного ТЦК, намагаючись допомогти військовозобов’язаним уникнути перевірки.

Перед цим в Одесі чоловік здійснив напад на військовослужбовця ТЦК, поранивши його ножем, після чого втік з місця події.

Крім того, у Львові жінка відкрила вогонь по мікроавтобусу, в якому перебували представники ТЦК та правоохоронці.

Коломия ТЦК Теракт Вибух
