В Луцке мужчина обстрелял военных ТЦК: подробности

Фото: в Луцке мужчина обстрелял военных ТЦК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Луцке вчера днем, 24 февраля, неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в сторону военнослужащих ТЦК, нападающего задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.

Читайте также: Дерзкое нападение на ТЦК: в Ровно неизвестные "отбили" мужчин после ВЛК

"24 февраля 2026 года в городе Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин совершил несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападающего оперативно обезвредили, а оружие изъяли и передали работникам полиции. Никто из военных не пострадал, сейчас продолжаются следственные действия.

"Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины", - добавили в ТЦК.

 

Нападения на военнослужащих ТЦК

В последнее время существенно увеличилось количество случаев нападений на военнослужащих и работников ТЦК.

Так, 18 февраля в помещении ТЦК и СП в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв. Событие квалифицировано как террористический акт, устанавливаются все детали инцидента.

Также ранее в Ровно неизвестные напали на группу оповещения областного ТЦК, пытаясь помочь военнообязанным избежать проверки.

Кроме того, во Львове женщина открыла огонь по микроавтобусу, в котором находились представители ТЦК и правоохранители.

Также в Виннице неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК. Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия.

