Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Лукашенко звільнив понад 50 політв'язнів на тлі зняття санкцій з "Белавіа"

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

У Білорусі звільнили одразу 52 політв’язнів. Всі вони вже перебувають у Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента Литви Гітанаса Науседи в мережі Х.

Науседа повідомив, що білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком ухвалив рішення звільнити одразу 52 політв’язнів. Всі вони вже перетнули кордон і перебувають у Литві.

За словами президента, серед звільнених опинилися шестеро громадян Литви.

Науседа наголосив, що саме допомога президента США Дональда Трампа відіграла ключову роль у визволенні людей.

Водночас литовський лідер підкреслив, що це лише перший крок, адже у білоруських в’язницях залишаються ще понад тисяча людей, яких утримують за політичними мотивами.

 

Напередодні стало відомо, що спецпредставник американського президента Джон Коул прибув до Білорусі на зустріч з Лукашенком.

Судячи з останніх подій, Сполучені Штати планують послабити тиск на офіційний Мінськ. Зокрема, знімають санкції з авіакомпанії "Белавіа", а також розглядається питання про повернення посольства США до Білорусі.

Нагадаємо, перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з Трампом, останній провів телефоном "чудову розмову" з Олександром Лукашенком. Повідомлялось, що вони обговорили звільнення політичних в'язнів й не тільки.

Додамо, що 21 червня, за сприяння США білоруським режимом було звільнено низку білоруських опозиціонерів, серед яких був Сергій Тихановський.

Тоді звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Він проводив зустріч з Лукашенком.

МинскОлександр ЛукашенкоБілорусьБелавиаСполучені Штати Америки