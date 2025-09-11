Лукашенко освободил более 50 политзаключенных на фоне снятия санкций с "Белавиа"

Накануне стало известно, что спецпредставитель американского президента Джон Коул прибыл в Беларусь на встречу с Лукашенко.

Судя по последним событиям, Соединенные Штаты планируют ослабить давление на официальный Минск. В частности, снимают сняты санкции с авиакомпании "Белавиа", а также рассматривается вопрос о возвращении посольства США в Беларусь.

Напомним, перед встречей российского диктатора Владимира Путина с Трампом, последний провел по телефону "замечательный разговор" с Александром Лукашенко. Сообщалось, что они обсудили освобождение политических заключенных и не только.

Добавим, что 21 июня при содействии США белорусским режимом были освобождены ряд белорусских оппозиционеров, среди которых был Сергей Тихановский.

Тогда освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Он проводил встречу с Лукашенко.