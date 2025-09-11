RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных на фоне снятия санкций с "Белавиа"

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Беларуси освободили сразу 52 политзаключенных. Все они уже находятся в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Литвы Гитанаса Науседы в сети Х.

Науседа сообщил, что белорусский режим во главе с Александром Лукашенко принял решение освободить сразу 52 политзаключенных. Все они уже пересекли границу и находятся в Литве.

По словам президента, среди освобожденных оказались шестеро граждан Литвы.

Науседа отметил, что именно помощь президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в освобождении людей.

В то же время литовский лидер подчеркнул, что это только первый шаг, ведь в белорусских тюрьмах остаются еще более тысячи человек, которых удерживают по политическим мотивам.

 

 

Накануне стало известно, что спецпредставитель американского президента Джон Коул прибыл в Беларусь на встречу с Лукашенко.

Судя по последним событиям, Соединенные Штаты планируют ослабить давление на официальный Минск. В частности, снимают сняты санкции с авиакомпании "Белавиа", а также рассматривается вопрос о возвращении посольства США в Беларусь.

Напомним, перед встречей российского диктатора Владимира Путина с Трампом, последний провел по телефону "замечательный разговор" с Александром Лукашенко. Сообщалось, что они обсудили освобождение политических заключенных и не только.

Добавим, что 21 июня при содействии США белорусским режимом были освобождены ряд белорусских оппозиционеров, среди которых был Сергей Тихановский.

Тогда освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Он проводил встречу с Лукашенко.

