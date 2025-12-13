Лукашенко відпустив понад 100 політв'язнів з опозиціонерами Бабарико і Колесниковою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю, - опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА та інші ЗМІ.
У пресслужбі глави Білорусі йдеться, що помилування відбулося в рамках домовленостей із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, одна з причин - скасування санкцій.
"У зв'язку зі скасуванням... санкцій проти калійної галузі Республіки Білорусь, запроваджених адміністрацією... Байдена, і у зв'язку з переходом у практичну площину процесу скасування інших... санкцій проти Республіки Білорусь главою держави ухвалено рішення про помилування 123 громадян різних країн", - ідеться у пресслужбі.
Як уточнюють, ідеться про людей, засуджених за шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність.
У Лукашенка додали, що крок про помилування здійснено, зокрема, через прохання глав інших держав і з огляду на гуманітарні принципи, загальнолюдські та сімейні цінності.
"Він спрямований на прискорення позитивної динаміки розвитку взаємовідносин із країнами-партнерами Республіки Білорусь та в інтересах стабілізації ситуації в європейському регіоні загалом", - пише BELTA.
В інших ЗМІ уточнюють, що серед звільнених:
Як пише БЕЛТА, загалом за останній час, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед них - громадяни Британії, США, Литви, України, Австралії та Японії.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед 123 звільнених - п'ятеро громадян України. Наразі вони повертаються додому.
Раніше в листопаді, також була інформація, що Лукашенко помилував 31 громадянина України.
Варто додати, що сьогодні було вже не перше звільнення білоруських опозиціонерів. Так, у червні Лукашенко теж помилував 14 ув'язнених, серед яких був опозиціонер Сергій Тихоновський.