Лукашенко відпустив понад 100 політв'язнів з опозиціонерами Бабарико і Колесниковою

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю, - опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА та інші ЗМІ.

У пресслужбі глави Білорусі йдеться, що помилування відбулося в рамках домовленостей із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, одна з причин - скасування санкцій.

"У зв'язку зі скасуванням... санкцій проти калійної галузі Республіки Білорусь, запроваджених адміністрацією... Байдена, і у зв'язку з переходом у практичну площину процесу скасування інших... санкцій проти Республіки Білорусь главою держави ухвалено рішення про помилування 123 громадян різних країн", - ідеться у пресслужбі.

Як уточнюють, ідеться про людей, засуджених за шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність.

У Лукашенка додали, що крок про помилування здійснено, зокрема, через прохання глав інших держав і з огляду на гуманітарні принципи, загальнолюдські та сімейні цінності.

"Він спрямований на прискорення позитивної динаміки розвитку взаємовідносин із країнами-партнерами Республіки Білорусь та в інтересах стабілізації ситуації в європейському регіоні загалом", - пише BELTA.

В інших ЗМІ уточнюють, що серед звільнених:

  • білоруська опозиціонерка Марія Колесникова;
  • колишній кандидат у президенти Віктор Бабарико, який отримав 14 років колонії;
  • юрист, член передвиборчого штабу Бабарика Максим Знак;
  • лауреат Нобелівської премії миру 2022 року Алесь Біляцький.

Як пише БЕЛТА, загалом за останній час, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед них - громадяни Британії, США, Литви, України, Австралії та Японії.

Лукашенко звільняє політв'язнів

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед 123 звільнених - п'ятеро громадян України. Наразі вони повертаються додому.

Раніше в листопаді, також була інформація, що Лукашенко помилував 31 громадянина України.

Варто додати, що сьогодні було вже не перше звільнення білоруських опозиціонерів. Так, у червні Лукашенко теж помилував 14 ув'язнених, серед яких був опозиціонер Сергій Тихоновський.

