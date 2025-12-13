Лукашенко отпустил более 100 политзаключенных с оппозиционерами Бабарико и Колесниковой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди вышедших на волю - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА и другие СМИ.
В пресс-службе главы Беларуси сказано, что помилование произошло в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В частности, одна из причин - отмена санкций.
"В связи с отменой... санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией... Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других... санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран", - говорится в пресс-службе.
Как уточняется, речь о людях, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.
У Лукашенко добавили, что шаг о помиловании осуществлен в том числе по причине просьб глав других государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей.
"Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом", - пишет BELTA.
В других СМИ уточняют, что среди освобожденных:
Как пишет БЕЛТА, всего за последнее время, с учетом решений принятых Лукашенко в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них - граждане Британии, США, Литвы, Украины, Австралии и Японии.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди 123 освобожденных - пятеро граждан Украины. Сейчас они возвращаются домой.
Ранее в ноябре, также была информация, что Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.
Стоит добавить, что сегодня было уже не первое освобождение белорусских оппозиционеров. Так, в июне, Лукашенко тоже помиловал 14 заключенных, среди которых был оппозиционер Сергей Тихоновский.