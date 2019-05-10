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Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

Новости » Политика    10.05.2019 - 18:41
Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко подписал документ, который ужесточает наказание за коррупционные преступления

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который ужесточает наказание за коррупционные преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

В соответствии с декретом "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", осужденные по статьям о взяточничестве не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или на смягчение наказания.

Как указывает агентство БелТа, документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Напомним, Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьер-министром страны, а также сменил руководство правительства. Румас до назначения премьером возглавлял Банк развития Беларуси.

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Лукашенко, комментируя задержание своего помощника, заявил, что ему неприятно, когда люди при высоких должностях занимаются коррупцией.

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