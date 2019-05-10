Лукашенко посилив покарання за корупцію

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко підписав документ, який посилює покарання за корупційні злочини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ, який посилює покарання за корупційні злочини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Згідно з декретом "Про додаткові заходи по боротьбі з корупцією", засуджені за статтями про хабарництво не зможуть розраховувати на умовно-дострокове звільнення або пом'якшення покарання.

Як вказує агентство БелТа, документ видано з метою посилення заходів відповідальності за вчинення корупційних злочинів.

Нагадаємо, Лукашенко призначив Сергія Румаса новим прем'єр-міністром країни, а також змінив керівництво уряду. Румас до призначення прем'ром очолював Банк розвитку Білорусі.

Комітет державної безпеки Білорусі затримав на хабарі у 200 тис. доларів помічника президента республіки Олександра Лукашенка - інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко. Лукашенко, коментуючи затримання свого помічника, заявив, що йому неприємно, коли люди при високих посадах займаються корупцією.