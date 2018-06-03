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Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника на взятке

НовостиПолитика    03.06.2018 - 03:25
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявил, что ему неприятно, когда люди при высоких должностях занимаются коррупцией

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.  

"Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Мы видели, что, общался с бизнесменами, как барчук. Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило", - сообщил Лукашенко.

По его словам, после первой информации о возможном преступлении, он распорядился выявить противоправную деятельность.

"Прошло определенное время - 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною", - рассказал он.

Лукашенко также отметил, что ему неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией.

"Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

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Теги публикации: Александр Лукашенко, Беларусь, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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