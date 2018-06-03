Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника на взятке

Лукашенко заявил, что ему неприятно, когда люди при высоких должностях занимаются коррупцией

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

"Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Мы видели, что, общался с бизнесменами, как барчук. Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило", - сообщил Лукашенко.

По его словам, после первой информации о возможном преступлении, он распорядился выявить противоправную деятельность.

"Прошло определенное время - 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною", - рассказал он.

Лукашенко также отметил, что ему неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией.

"Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.