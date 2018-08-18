В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Вчера боевики 40 раз нарушали режим тишины

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 17 августа 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщили в Минобороны, за 17 августа боевики 40 раз нарушали режим тишины. В свою очередь, украинские военные адекватно подавляли вражескую огневую активность.

"В результате боевых действий вчера двое украинских защитников получили ранения", - сообщил он, отметив, что военные доставлены в госпитали, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, Гуцуляк добавил, что по состоянию на утро 18 августа на Донбассе уже зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков, потерь в рядах украинских войск нет.

Напомним, ранее штаб ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщал, что боевики на Донбассе 14 августа из зенитной установки обстреляли Золотое, представители СЦКК выезжали на место обстрела, есть повреждения домов.

Отметим, с 1 июля текущего года на Донбассе продолжается "хлебное перемирие", которое боевики постоянно нарушают.