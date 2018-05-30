В Беларуси задержали помощника Лукашенко на взятке в 200 тысяч долларов

На взятке задержали инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.

Согласно информации КГБ, в поле зрения правоохранителей Беларуси чиновник попал более года назад после информации о неоднократных фактах получения взяток "за решение вопросов, входящих в его компетенцию".

"С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - говорится в сообщении.

Указано, что в отношении задержанного открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ровнейко уже находится в СИЗО и дает признательные показания.

Должность главного инспектора по Гродненской области Ровнейко занимал с 2015 года.

Напомним, 25 мая председателя сельсовета в Киевской области задержали на взятке 90 тыс. долларов