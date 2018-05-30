Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Беларуси задержали помощника Лукашенко на взятке в 200 тысяч долларов

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 13:32
Фото: Сергей Ровнейко (facebook.com grodnonews.by)
Фото: Сергей Ровнейко (facebook.com grodnonews.by)

На взятке задержали инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.

Согласно информации КГБ, в поле зрения правоохранителей Беларуси чиновник попал более года назад после информации о неоднократных фактах получения взяток "за решение вопросов, входящих в его компетенцию".

"С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - говорится в сообщении.

Указано, что в отношении задержанного открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ровнейко уже находится в СИЗО и дает признательные показания.

Должность главного инспектора по Гродненской области Ровнейко занимал с 2015 года.

Напомним, 25 мая председателя сельсовета в Киевской области задержали на взятке 90 тыс. долларов 

Совет Европы призывает Беларусь отменить смертную казнь В Закарпатской области задержали пограничника-взяточника
Теги публикации: Беларусь, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top