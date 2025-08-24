Лукашенко цинічно побажав Україні "мирного неба" у День незалежності
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив цинічну заяву у День незалежності України. Він побажав українцям "мирного неба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка.
"Жити поруч у мирі та злагоді з давніх-давен було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, спільними християнськими цінностями та щирою дружбою", - заявив він.
Лукашенко запевнив, що Білорусь залишається відкритою для українців, "хоч би як не тягнули в різні боки зовнішні сили".
Самопроголошений президент стверджує, що Білорусь налаштована на "взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог із південними сусідами".
"Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності та по-справжньому незалежного розвитку", - йдеться в заяві.
Білорусь допомагає Росії
Варто зазначити, що Білорусь допомагає російському режиму з початку повномасштабної війни в Україні. На території Білорусі розміщуються війська РФ, авіація та інша техніка.
Крім того, Лукашенко заявляв про нібито розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї та ракети "Орєшнік".
Як відомо, Росія та Білорусь проведуть військові навчання "Захід-2025", які відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року.
Українські прикордонники заявляли, що сотні російських військових прибули до Білорусі на навчання.