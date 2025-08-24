Лукашенко цинично пожелал Украине "мирного неба" в День независимости
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление в День независимости Украины. Он пожелал украинцам "мирного неба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко.
"Жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", - заявил он.
Лукашенко заверил, что Беларусь остается открытой для украинцев, "как бы ни тянули в разные стороны внешние силы".
Самопровозглашенный президент утверждает, что Беларусь настроена на "взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с южными соседями".
"От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", - говорится в заявлении.
Беларусь помогает России
Стоит отметить, что Беларусь помогает российскому режиму с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника.
Кроме того, Лукашенко заявлял о якобы размещении на территории Беларуси российского ядерного оружия и ракеты "Орешник".
Как известно, Россия и Беларусь проведут военные учения "Запад-2025", которые состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года.
Украинские пограничники заявляли, что сотни российских военных прибыли в Беларусь на учения.