Лукашенко цинично пожелал Украине "мирного неба" в День независимости

Минск, Воскресенье 24 августа 2025 13:13
Лукашенко цинично пожелал Украине "мирного неба" в День независимости Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление в День независимости Украины. Он пожелал украинцам "мирного неба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко.

"Жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", - заявил он.

Лукашенко заверил, что Беларусь остается открытой для украинцев, "как бы ни тянули в разные стороны внешние силы".

Самопровозглашенный президент утверждает, что Беларусь настроена на "взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с южными соседями".

"От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", - говорится в заявлении.

Беларусь помогает России

Стоит отметить, что Беларусь помогает российскому режиму с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника.

Кроме того, Лукашенко заявлял о якобы размещении на территории Беларуси российского ядерного оружия и ракеты "Орешник".

Как известно, Россия и Беларусь проведут военные учения "Запад-2025", которые состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года.

Украинские пограничники заявляли, что сотни российских военных прибыли в Беларусь на учения.

