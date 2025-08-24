Лукашенко цинично пожелал Украине "мирного неба" в День независимости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление в День независимости Украины. Он пожелал украинцам "мирного неба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко.

"Жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", - заявил он.

Лукашенко заверил, что Беларусь остается открытой для украинцев, "как бы ни тянули в разные стороны внешние силы".

Самопровозглашенный президент утверждает, что Беларусь настроена на "взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с южными соседями".

"От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", - говорится в заявлении.