Лукашенко прийняв пропозицію Трампа щодо Ради миру та згадав Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ щодо приєднання країни до Ради миру президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство БелТА.
"Щойно підписав документ. Підписав відповідне звернення, як вони і просили, до Сполучених Штатів, що ми готові прийняти їхню пропозицію - стати засновниками цієї Ради", - сказав Лукашенко.
Самопроголошений білоруський лідер наголосив, що його країна "якщо і допоможе Газі, то не дуже", а також згадав Україну.
"Але мене приваблює те, що, можливо, ця Рада миру, її якісь дії, можливості поширяться на інші частини планети. Перш за все, можливо, ми по Україні щось допоможемо, обговоримо якось і просунемо мир, зможемо наблизити, вплинути на українське керівництво. Ось це мене найбільше приваблює", - заявив він.
Нагадаємо, 15 січня Трамп оголосив про створення Ради миру для контролю над післявоєнним управлінням Сектором Гази. Членство в ньому розраховане на три роки, проте країни, які внесуть понад 1 млрд доларів готівкою протягом першого року, зможуть обіймати свої місця безстроково.
Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам країн світу щодо участі в роботі Ради миру щодо Сектору Газа. Серед них - 49 країн та Європейська комісія. Він хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, 22 січня, попри заклики деяких із запрошених переглянути умови роботи комісії.
Також адміністрація Трампа розглядає можливість створення Ради миру для України, яка функціонуватиме за зразком аналогічного органу для Сектору Гази.
У неділю, 18 січня, угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про запрошення Дональда Трампа включити Угорщину в роботу нової Ради миру.
Вчора, 19 січня, у РФ повідомили, що Сполучені Штати запросили російського диктатора Володимира Путіна увійти до складу Ради миру щодо Гази.
В той же день стало відомо, що Трамп запросив увійти до Ради миру щодо питань Гази й самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка.
Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що Норвегія не приєднається до Ради миру Трампа, оскільки ця ініціатива не відповідає принципам ООН.