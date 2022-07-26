Лукашенко придумал, что Украина поджигает свои поля для "ужасающей картинки"

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что Украина якобы сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитирует "Белта".

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке лишь усугубляется. Кадры пшеничных полей, что горят, специально подожженные боевыми вертолетами наших южных соседей ради страшной картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.

Россия атакует украинские поля

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, страна агрессор часто прибегает к обстрелам украинских полей в частности, зажигательными снарядами, таким образом уничтожая урожай.

Напомним, как сообщалось, российские войска уничтожили второй по размеру украинский зерновой терминал в Николаеве, чем, по словам главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля, приблизили мир к глобальному продовольственному кризису.

Тем временем российская сторона продолжает нивелировать зерновое соглашение, нанося удары по портам Украины. В частности, после подписания документа не прошло и суток, как агрессор ударил по порту в Одессе.

А уже этой ночью оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву, пытаясь атаковать порт города.

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