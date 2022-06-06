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Россия приближает продовольственный кризис ракетными ударами по Украине, - Боррель

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 22:02
Россия приближает продовольственный кризис ракетными ударами по Украине, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия способствует приближению продовольственного кризиса, уничтожая комплексы для хранения украинского зерна при помощи ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине украинский зерновой терминал в Николаеве", - написал Боррель.

По его словам, пропаганда Путина, которая пытается возложить вину в продовольственном кризисе на санкции ЕС, становится "все более циничной".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Также мы писали, что, по словам Путина, Российская Федерация готова дать гарантии безопасности для вывоза украинского зерна по Черному морю.

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