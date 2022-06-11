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Россия искусственно создает продовольственный кризис: Ермак показал доказательства (видео)

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Украина, Суббота 11 июня 2022 14:27
Россия искусственно создает продовольственный кризис: Ермак показал доказательства (видео) Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреливают украинские поля зажигательными снарядами, таким образом уничтожая урожай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Те, кто создает мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай", – рассказал он.

По его словам, украинским военным кроме того, как уничтожать врага приходится еще и тушить пожары.

"Наши воины тушат пожары, но «продовольственный терроризм» должен быть остановлен. С нашими союзниками мы обсуждаем пути разрешения продовольственного кризиса", - добавил Ермак.

Напомним, как сообщалось, российские войска уничтожили второй по размеру украинский зерновой терминал в Николаеве, чем, по словам главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля, приблизили мир к глобальному продовольственному кризису.

Добавим, как заявлял президент Владимир Зеленский, наилучшими гарантиями для разблокирования украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности противокорабельных систем.

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