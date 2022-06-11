Россия искусственно создает продовольственный кризис: Ермак показал доказательства (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Те, кто создает мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай", – рассказал он.

По его словам, украинским военным кроме того, как уничтожать врага приходится еще и тушить пожары.

"Наши воины тушат пожары, но «продовольственный терроризм» должен быть остановлен. С нашими союзниками мы обсуждаем пути разрешения продовольственного кризиса", - добавил Ермак.