Лукашенко придумав, що Україна підпалює свої поля для "страхітливої картинки"

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля. Для створення так званої "страхітливої картинки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка, яку цитує "Белта".

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страшної картинки, нікому не додають оптимізму", - сказав Лукашенко.

Росія атакує українські поля

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, країна агресор часто вдається до обстрілів українських полів, зокрема, запальними снарядами, таким чином знищуючи врожай.

Нагадаємо, як повідомлялося, російські війська знищили другий за розміром український зерновий термінал в Миколаєві, чим, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, наблизили світ до глобальної продовольчої кризи.

Тим часом російська сторона продовжує нівелювати зернову угоду, завдаючи ударів по портах України. Зокрема, після підписання документа не пройшло й доби, як агресор вдарив по порту в Одесі.

А вже цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Миколаєву, намагаючись вразити порт міста.

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