Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной: что известно

Закрытие границы и обвинения в терроризме

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил сегодня Лукашенко.

Он также объявил о том, что на территории Беларуси якобы обнаружили спящие террористические ячейки", которые назывались"отрядами самообороны". К этим ячейкам, по словам Лукашенко, причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Что говорят в украинском МИДе

В комментарии РБК-Украина спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что пока что закрытие белорусской границы в ведомстве подтвердить не могут. Украинская сторона не получала никаких официальных предупреждений из Минска.

Кроме того, в украинском министерстве отрицают обвинения Лукашенко в том, что Украина причастна к терроризму в Беларуси или же к поставкам оружия.

"Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко о якобы поставках оружия. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем", - сказал Николенко.

Как отреагировали на Банковой

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина назвал заявление белорусского диктатора "банальным чернушным мифом" и имеющим "исключительную пророссийскую пропагандистскую ценность".

"Фейковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно теряет всякую возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от "пожеланий" и "навязчивых просьб" из России", - подчеркнул он.

Какова ситуация на украинской границе с Беларусью

Госпогранслужба также заявила, что не получала никаких документов от Беларуси, которые бы касались закрытия границы с Украиной. Пограничники заявили, что украинские наряды не наблюдают изменений в организации охраны границы со стороны Белоруссии.

Кроме того, в ГПСУ ответили на обвинения в поставках оружия в Беларусь через украинскую границу. В службе отметили, что нелегальная транспортировка оружия с нашей территории через границу - уменьшилась в 6,9 раза.