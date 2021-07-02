Лукашенко доручив закрити кордон з Україною: що відомо

Закриття кордону та звинувачення в тероризмі

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив сьогодні Лукашенко.

Він також оголосив про те, що на території Білорусі нібито виявили сплячі терористичні осередки", які називалися"загонами самооборони". До цих осередків, за словами Лукашенка, причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Що кажуть в українському МЗС

В коментарі РБК-Україна речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що наразі закриття білоруського кордону у відомстві підтвердити не можуть. Українська сторона не отримувала жодний офіційних попереджень з Мінська.

Крім того, в українському міністерстві заперечили звинувачення Лукашенка в тому, що Україна причетна до тероризму в Білорусі або ж до постачання зброї.

"Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому", - сказав Ніколенко.

Як відреагували на Банковій

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна назвав заяву білоруського диктатора "банальним чорнушним міфом" та такою, що має "виняткову проросійську пропагандистську цінність".

"Фейковість таких історій очевидна для всіх. Також очевидно, що Білорусь остаточно втрачає будь-яку можливість займати суверенну позицію і не залежати від "побажань" і "нав'язливих прохань" з Росії", - наголосив він.

Яка ситуація на українському кордоні з Білоруссю

Держприкордонслужба також заявила, що не отримувала жодних документів від Білорусі, які б стосувалися закриття кордону з Україною. Прикордонники заявили, що українські наряди не спостерігають змін в організації охорони кордону з боку Білорусії.

Крім того, в ДПСУ відповіли на звинувачення у постачанні зброї в Білорусь через український кордон. У службі наголосили, що нелегальне транспортування зброї з нашої території через кордон - зменшилось в 6,9 раза.