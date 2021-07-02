ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД Украины о заявлениях Лукашенко: закрытие границы не подтверждаем, обвинения отрицаем

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июля 2021 20:17
МИД Украины о заявлениях Лукашенко: закрытие границы не подтверждаем, обвинения отрицаем Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко в поставках оружия и вмешательстве во внутренние дела Беларуси. В МИД не подтвердили закрытие украино-белорусской границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко о якобы поставках оружия. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем", - отметил Николенко.

По его словам, от официального Минска Киев ожидает такой же позиции и чтобы граница между странами оставалась пространством безопасности.

"Политика нашего государства направлена ​​на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойной жизни в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права", - добавил представитель МИДа.

Николенко отметил, что заявления Лукашенко в отношении Украины как о внешней угрозе для Беларуси "укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

"Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, уважающего и защищающего права людей", - подчеркнул он.

Представитель МИД также отметил, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. "От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ", - резюмировал Николенко.

Напомним, накануне Александр Лукашенко обвинил Украину и ряд стран в причастности к организации в Беларуси "спящих ячеек террористов" под видом "отрядов самообороны".

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украина поставляла оружие в Беларусь. По его словам, он поручил белорусским пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Зеленский МИД Украины Беларусь
NEWS
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине