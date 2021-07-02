ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко заявил о выявлении "спящих ячеек террористов" в Беларуси. К ним якобы причастна Украина

Новина українською →
Минск, Пятница 02 июля 2021 18:42
Лукашенко заявил о выявлении "спящих ячеек террористов" в Беларуси. К ним якобы причастна Украина Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". По его словам, к ним причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "БелТА".

"Сегодня вскрыты созданные "спящие террористические ячейки", так называемые отряды самообороны", - заявил Лукашенко.

По его словам, целью этих ячеек была "насильственная смена власти в день икс". В причастности к их созданию Лукашенко обвинил Украину, Германию, США, Польшу и Литву.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции", проведенной белорусскими спецслужбами. Он пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Отметим, вице-канцлер Германии заявил, что режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Терроризм
NEWS
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине