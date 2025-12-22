Лукашенко оцінив, скільки "Орєшніків" Білорусь може отримати від РФ

В понеділок, 22 грудня, журналіст запитав у Лукашенка, чи дійсно РФ передала Білорусі десять ракетних комплексів "Орєшнік", про які нібито існує домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Десяток - це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.

Пропагандистське агентство нагадало про минулорічну заяву Лукашенка про плани щодо розміщення в Білорусі ракетних комплексів.

"Думаю, що поки що десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання розмістити їх більше, ми розмістимо їх більше", - заявив він тоді.

Проте пізніше він заявив, що пожартував, коли повідомив по десять "Орєшніків". Лукашенко також зазначив, що "достатньо одного комплексу, щоб убезпечити Білорусь".