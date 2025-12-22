Лукашенко оцінив, скільки "Орєшніків" Білорусь може отримати від РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко завив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське агентство БелТА.
В понеділок, 22 грудня, журналіст запитав у Лукашенка, чи дійсно РФ передала Білорусі десять ракетних комплексів "Орєшнік", про які нібито існує домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Десяток - це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.
Пропагандистське агентство нагадало про минулорічну заяву Лукашенка про плани щодо розміщення в Білорусі ракетних комплексів.
"Думаю, що поки що десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання розмістити їх більше, ми розмістимо їх більше", - заявив він тоді.
Проте пізніше він заявив, що пожартував, коли повідомив по десять "Орєшніків". Лукашенко також зазначив, що "достатньо одного комплексу, щоб убезпечити Білорусь".
Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі. За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс.
Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.
Зазначимо, "Орєшнік", імовірно, є модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За неофіційними даними, дальність її польоту може сягати близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах інформації про цю ракету небагато.
Детальніше про російську ракету – в матеріалі РБК-Україна.