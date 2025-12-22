Лукашенко оценил, сколько "Орешников" Беларусь может получить от РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское агентство БелТА.
В понедельник, 22 декабря, журналист спросил у Лукашенко, действительно ли РФ передала Беларуси десять ракетных комплексов "Орешник", о которых якобы существует договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Десяток - это будет максимум", - ответил самопровозглашенный президент Беларуси.
Пропагандистское агентство напомнило о прошлогоднем заявлении Лукашенко о планах по размещению в Беларуси ракетных комплексов.
"Думаю, что пока что десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание разместить их больше, мы разместим их больше", - заявил он тогда.
Однако позже он заявил, что пошутил, когда сообщил по десять "Орешников". Лукашенко также отметил, что "достаточно одного комплекса, чтобы обезопасить Беларусь".
Напомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси. По его словам, в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к этому перечню добавляется и новый ракетный комплекс.
Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно место размещения новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси. Он подчеркнул, что соответствующие данные передаются международным партнерам.
Отметим, "Орешник", вероятно, является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неофициальным данным, дальность ее полета может достигать около 5500 километров, однако в открытых источниках информации об этой ракете немного.
