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Лукашенко в очередной раз созвонился с Путиным

Минск, Вторник 18 августа 2020 17:47
Лукашенко в очередной раз созвонился с Путиным
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Путин рассказал ему о переговорах с Меркель и Макроном

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. На этот раз в связи с переговорами последнего с лидерами Франции и Германии.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном, которому заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Путиным отметила недопустимость применения силы против демонстрантов в Беларуси, а также необходимость отпустить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.

Также сегодня стало известно, что ситуацию в Беларуси с Путиным будет обсуждать и президент США Дональд Трамп, а в Конгрессе США уже предостерегли Москву от так называемой военное помощи Минску.

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