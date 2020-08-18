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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Вторник 18 августа 2020 12:59
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Германии выступила против применения силы в отношении демонстрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер отметила недопустимость применения силы против демонстрантов со стороны властей.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Также Меркель заявила о необходимости отпустить политзаключенных и начать диалог с демонстрантами со стороны действующей власти.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Кремле сообщили, что российская сторона акцентировала внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Александра Лукашенко прекратить насилие.

Отметим, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Позже в МИД Германии сообщили, что санкции ЕС будут вводиться против причастных к силовому разгону демонстрантов и фальсификаций на выборах.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко договорился с Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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