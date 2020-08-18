ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Макрон с Путиным обсудили Беларусь

Москва, Вторник 18 августа 2020 14:54
Макрон с Путиным обсудили Беларусь
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Кремле рассказали детали разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси. В Кремле рассказали детали разговора лидеров стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларусь.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - сообщили в Кремле.

Стороны также обсудили ливийский кризис.

Напомним, ранее лидеры Франции и Чехии выступили с поддержкой протестующих в Беларуси.

Так, Макрон призвал ЕС "мобилизоваться" вместе с демонстрантами. Он отметил, что Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета.

Также РБК-Украина писало, что сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ПутинБеларусьЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь