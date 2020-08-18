ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко в черговий раз подзвонив Путіну

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 17:47
Лукашенко в черговий раз подзвонив Путіну
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Путін розповів йому про переговори з Меркель і Макроном

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз зв'язався з російським лідером Володимиром Путіним. На цей раз через переговори останнього з лідерами Франції та Німеччини.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Повідомляється, що Путін поінформував Лукашенка про переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін провів телефонні переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном, якому заявив про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі.

До цього канцлер Німеччини Ангела Меркель в розмові з Путіним наголосила на неприпустимості застосування сили проти демонстрантів в Білорусі, а також на необхідності відпустити політв'язнів і почати діалог з опозицією.

Також сьогодні стало відомо, що ситуацію в Білорусі з Путіним обговорюватиме і президент США Дональд Трамп, а в Конгресі США вже застерегли Москву від так званої військової допомоги Мінську.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся