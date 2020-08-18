Лукашенко в черговий раз подзвонив Путіну

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін розповів йому про переговори з Меркель і Макроном

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз зв'язався з російським лідером Володимиром Путіним. На цей раз через переговори останнього з лідерами Франції та Німеччини.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Повідомляється, що Путін поінформував Лукашенка про переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін провів телефонні переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном, якому заявив про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі.

До цього канцлер Німеччини Ангела Меркель в розмові з Путіним наголосила на неприпустимості застосування сили проти демонстрантів в Білорусі, а також на необхідності відпустити політв'язнів і почати діалог з опозицією.

Також сьогодні стало відомо, що ситуацію в Білорусі з Путіним обговорюватиме і президент США Дональд Трамп, а в Конгресі США вже застерегли Москву від так званої військової допомоги Мінську.



