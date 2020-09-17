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Лукашенко лишил дипломатического ранга послов, поддержавших протесты

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушко и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов. Лукашенко наказал дипломатов за поддержку протестов в Беларуси.

Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщает БелТА.

Латушко и Лещеню лишили дипломатического ранга за "совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Еще одним указом Лукашенко освободил от должности и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Причина - "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

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Игорь Лещеня был первым дипломатом, который поддержал протесты в Беларуси. 18 августа Лещеня подал в отставку, а 24 августа Лукашенко его уволил.

Павел Латушко - бывший гендиректор Купаловского театра, которого уволили после того, как он поддержал протестующих. Латушко был вынужден выехать из Беларуси, так как ему угрожали уголовной ответственностью. Сначала он выехал в Польшу, затем переехал в Литву.

Также Лукашенко уволил с занимаемой должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Кроме того, третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру уволили за поддержку протестующих.

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