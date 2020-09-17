Лукашенко позбавив дипломатичного рангу послів, які підтримали протести

Президент Біларусі Олександр Лукашенко позбавив колишнього міністра культури і колишнього посла у Франції Павла Латушка і екс-посла в Словаччині Ігоря Лещеню дипломатичного рангу надзвичайних і повноважних послів. Лукашенко покарав дипломатів за підтримку протестів в Білорусі.

Відповідні укази Олександр Лукашенко підписав 16 вересня, повідомляє БелТА.

Латушка і Лещеню позбавили дипломатичного рангу за "здійснення вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу".

Іншим указом Лукашенко звільнив з посади і позбавив дипломатичного рангу посла Білорусі в Латвії Василя Марковича. Причина - "неналежне виконання посадових обов'язків".

Зазначимо, що посол Василь Маркович був недавно викликаний в МЗС Латвії для пояснення заяв Лукашенка про те, що протести в Білорусі фінансувалися, в тому числі з Латвії.

Нагадаємо, білоруський посол у Словаччині Ігор Лещеня був першим дипломатом, який підтримав протести в Білорусі. 18 серпня Лещеня подав у відставку, а 24 серпня Лукашенко його звільнив.

Павло Латушко - колишній міністр культури Білорусі, екс-посол у Франції і колишній гендиректор Купалівського театру, якого звільнили після того, як він підтримав протестувальників. Латушко був змушений виїхати з Білорусі, так як йому погрожували кримінальною відповідальністю. Спочатку він виїхав до Польщі, потім переїхав до Литви.

Також Лукашенко звільнив із займаної посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового за "неналежне виконання посадових обов'язків".

Крім того, третього секретаря посольства Білорусі в Індії Андрія Місюру звільнили за підтримку протестувальників.