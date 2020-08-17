Национальная забастовка в Беларуси: что сейчас происходит в стране

Фото: забастовка в Беларуси (t.me/belteanews)

Лукашенко сделал заявление

В Беларуси объявили общенациональную забастовку. Участники акций требуют провести честные выборы и прекратить милицейское насильство, что сейчас происходит в стране - в материале РБК-Украина.

Лукашенко исключает проведение новых выборов

Несмотря на то, что проведение новых выборов является требованием протестующих, Лукашенко заявил, что их не будет.

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - сказал он.

Правительство Беларуси сложило полномочия

Перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко сложило полномочия правительство Беларуси. Ранее он поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Лукашенко отреагировал на забастовку в Беларуси

Александр Лукашенко сегодня на МЗКТ заявил, что 150 человек, которые протестуют, "погоду не делают".

"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал он.

Лукашенко на вертолете прилетел к Минскому заводу колесных тягачей

Тем временем, туда идет колонна бастующих рабочих с других заводов, собираются люди из окрестных кварталов. Например, часть работников Минского тракторного завода объявили забастовку, покинули рабочие места и идут к МЗКТ, где находится Лукашенко.

Фото: вертолет, на котором прилетел Лукашенко (Спутник Беларусь)

Медиа присоединились

Работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку. К этой акции также готовится присоединится гостелеканал "Беларусь 1" и "Радио Столица".

Тихановская сделала заявление

Главный оппонент действующей власти Беларуси Светлана Тихановская заявила, что никогда не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", - заявила она.

Реакция Украины и мира

ЕС и США уже заявили, что президентские выборы в Беларуси не признают. Европейский Союз уже готовит санкции против беларусской власти, а в МИД Беларуси призывают блок к диалогу.

Также МИД Британии заявил, что страна не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что разделяет позицию ЕС и призвало Беларусь к диалогу с обществом.

Напомним, на митинге в Минске оппозиция озвучила свои политические требования.

Отметим, цепь солидарности в Минске собрала около 100 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что вчера акции прошли по всей Беларуси.