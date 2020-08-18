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Посол Беларуси в Словакии подал в отставку

Минск, Вторник 18 августа 2020 08:17
Посол Беларуси в Словакии подал в отставку
Фото: Игорь Лещеня (slovakia.mfa.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол поддержал акции протеста в Беларуси

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов в Беларуси. Он первым из белорусских дипломатов поддержал акции протеста в стране.

Об этом он заявил в интервью TUT.BY.

По его словам, в МИД считают, что указанная в его заявлении гражданская позиция "вышла за эти рамки".

"Я ушел в отставку. Это логичный шаг, потому что как посол я назначен действующим президентом и должен проводить его политику", - сказал Лещеня.

В МИД пояснили, что решение об отставке должен принять глава государства.

Напомним, Игорь Лещеня поддержал участников акций протеста на фоне выборов президента и заявил, что солидарен с митингующими.

Отметим, глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило также ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

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