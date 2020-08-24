Лукашенко уволил посла, поддержавшего протесты в Беларуси

Фото: Игорь Лещеня (slovakia.mfa.gov.by)

Лукашенко уволил посла в Словакии

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня был уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал действующий белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает провластный белорусское издание "БелТА".

Отметим, посол Лещеня стал первым белорусским дипломатом, поддержавшим протесты в Беларуси, которые начались после проведения президентских выборов. Дипломат заявил, что поддерживает право людей на демократический выбор.

Кроме того, посол рассказал, что в акциях протеста принимают участие члены его семьи.

После этого заявления посол Лещеня подал в отставку; в МИД Беларуси подчеркнули, что Лещеня вышел за рамки.

Кроме того, подал в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.