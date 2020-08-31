Лукашенко уволил еще одного посла, выступавшего за пересчет голосов на выборах

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой был уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал действующий белорусский президент Александр Лукашенко.
Об этом сообщает издание "Наша Ніва".
Также белорусский президент лишил Пустового дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Ранее посол выступил за пересчет голосов на президентских выборах и провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов и провоцировал силовиков.
Напомним, ранее Александр Лукашенко уволил с должности посла в Словакии Игоря Лещеню; он был первым белорусским дипломатом, поддержавшим протесты в стране.
Кроме того, третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру уволили за поддержку протестующих.