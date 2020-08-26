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Лукашенко использует НАТО как предлог для разгона демонстрантов, - Столтенберг

Автор: Игорь Литвиненко

В Альянсе заявили, что не наращивают силы вблизи границы с Беларусью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Беларуси используют Альянс в качестве предлога для силового разгона демонстрантов. Он также заявил, что НАТО не наращивает силы вблизи границы с Беларусью.

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Об этом генеральный секретарь НАТО заявил во время выступления в Берлине, передает Reuters.

"НАТО не наращивает силы в регионе, поэтому любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО в качестве оправдания или предлога для разгона демонстрантов в своей собственной стране - это абсолютно неправильно и абсолютно неправомерно", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность войска в связи с якобы наращиванием сил со стороны НАТО вблизи границ.

При этом в самом НАТО неоднократно выступали с заявлениями, что Альянс не занимается наращиванием сил вблизи границы с Беларусью.

Кроме этого, Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" якобы со стороны Литвы.

Как писало РБК-Украина, вчера во время разгона демонстрантов в Гродно силовики применили слезоточивый газ.

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