Лукашенко використовує НАТО як привід для розгону демонстрантів, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що влада Білорусі використовують Альянс як привід для силового розгону демонстрантів. Він також заявив, що НАТО не нарощує сили поблизу кордону з Білоруссю.

Про це генеральний секретар НАТО заявив під час виступу в Берліні, передає Reuters.

"НАТО не нарощує сили в регіоні, тому будь-яка спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО в якості виправдання або привід для розгону демонстрантів у своїй власній країні - це абсолютно неправильно і абсолютно неправомірно", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко привів у повну бойову готовність війська в зв'язку з нібито нарощуванням сил з боку НАТО поблизу кордонів.

При цьому в самому НАТО неодноразово виступали з заявами, що Альянс не займається нарощуванням сил поблизу кордону з Білоруссю.

Крім цього, Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора під час розгону демонстрантів в Гродно силовики застосували сльозогінний газ.