ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко використовує НАТО як привід для розгону демонстрантів, - Столтенберг

Автор: Игорь Литвиненко

В Альянсі заявили, що не нарощують сили поблизу кордону з Білоруссю

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що влада Білорусі використовують Альянс як привід для силового розгону демонстрантів. Він також заявив, що НАТО не нарощує сили поблизу кордону з Білоруссю.

Популярні новини

Про це генеральний секретар НАТО заявив під час виступу в Берліні, передає Reuters.

"НАТО не нарощує сили в регіоні, тому будь-яка спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО в якості виправдання або привід для розгону демонстрантів у своїй власній країні - це абсолютно неправильно і абсолютно неправомірно", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко привів у повну бойову готовність війська в зв'язку з нібито нарощуванням сил з боку НАТО поблизу кордонів.

При цьому в самому НАТО неодноразово виступали з заявами, що Альянс не займається нарощуванням сил поблизу кордону з Білоруссю.

Крім цього, Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора під час розгону демонстрантів в Гродно силовики застосували сльозогінний газ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОБілорусьпротест